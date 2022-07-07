Gülse Birsel'in Senaryosunu Yazdığı Disney Plus Filmi Geliyor

Geçtiğimiz Nisan ayında Disney Plus'la anlaştığı duyurulan Gülse Birsel'in ilk içeriğinin ne olacağı konusunda bazı iddialar dolanıyordu. Dizi mi, program mı yoksa film mi derken nihayet Gülse Birsel'in ilk içeriği belli oldu.

Gülse Birsel'in senaryosunu yazacağı yeni Disney Plus özel filminin çekimleri yakında başlayacak. Şimdilik filmle ilgili herhangi bir detay olmasa da filmin oyuncu kadrosu bizleri en iyi Disney Plus yerli içeriklerinden birinin beklediğine dair ışık tutuyor.

Gülse Birsel daha önce de hem oyunculuk hem de senarist anlamında pek çok başarılı projeye imza atan bir isim ve zengin oyuncu kadrosuyla uzun yıllar unutulmayacak bir içeriğe imza atmaları kuvvetle muhtemel.

Disney Plus Yerli Filmi Yılbaşı Oyuncuları

Bugün ilk hazırlıkları başlayan ve yakında çekimlerine start verilecek olan filmde Gülse Birsel hem senarist hem oyuncu olarak yer alacak. Filmin adı ise "Yılbaşı" olacak. Komedi ağırlıklı bir film olması beklenen Yılbaşı'nın kadrosu ise birbirinden değerli oyuncuları barındırıyor.

Ozan Açıktan'ın yönetmen koltuğunu üstlendiği filmin oyunculuklarında ise Ezgi Mola, Alina Boz, İrem Sak, Büşra Pekin Cengiz Bozkurt, Fatih Artman, Alican Yücesoy, Serkan Keskin, Boran Kuzum ve Ayta Sözeri yer alıyor.

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