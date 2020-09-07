Araştırmacılar Güneş'i İlk Defa Bu Kadar Yakından Görüntüledi

Güneş, Dünya'dan yaklaşık 149,5 milyon km uzaklıkta parıldıyor ancak yeni görüntüler Güneş'in ateşli yüzeyindeki karmaşık yapıları yakından gözlemleme fırsatı sağlıyor.

Uzay araştırmacıları GREGOR olarak bilinen Avrupa'nın en büyük teleskopunu kullanarak Güneş lekesi evriminin ve Güneş plazmasının karmaşık tasarımının çarpıcı ayrıntılarını yakaladılar. Bunlar Avrupa teleskopunun gözlemlediği en yüksek çözünürlüklü görüntüler ve 516 nanometre dalga boyundaki Güneş'in manyetik alanı.

'Güneş lekeleri patlamış mısır gibi görünüyor'

Güneş'i ilk defa bu kadar yakından görüntüleyen gökbilimciler bunu "futbol sahasında yerde duran iğneyi bir km uzaktan görmeye" benzetiyorlar. Ayrıca 430 nm dalga boyunda GREGOR teleskobu tarafından yüksek çözünürlükte gözlemlenen Güneş lekeleri, patlamış mısır gibi görünüyor.

Alman güneş teleskoplarını yöneten Dr. Lucia Kleint "Bu çok heyecan verici ama aynı zamanda son derece zorlu bir projeydi. Mümkün olan en iyi görüntü kalitesini elde etmek için yalnızca bir yılda optiği, mekaniği ve elektroniği tamamen yeniden tasarladık" diyor.

Astronomi Araştırmaları Birliği Başkanı Matt Mountain da Güneş'in bu görüntülerine çok şaşırdığını şöyle aktardı: "Dünyanın hemen hemen her yerinde yağmur yağacağını doğru bir şekilde tahmin edebiliriz ancak uzay ortamı henüz belli değil. Tahminlerimiz Güneş'in karasal havanın 50 yıl gerisinde kaldığı yönünde"