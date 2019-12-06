Güneş'in 40 Milyar Katı Kütleye Sahip Kara Delik Keşfedildi

Uzayda ne olduğunu keşfetmek insanlığın hep en büyük tutkusu olmuştur. Uzayla ilgili olarak en çok ilgi çeken ve en gizemli olan şeylerin başında ise kara delikler geliyor. Işığın bile kaçmasına izin vermeyip her şeyi içine çeken kara delikler hakkında geçtiğimiz günlerde yeni bir keşif daha yapıldı. Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü’nden araştırmacılar, daha önce keşfedilmiş olan kara deliklerden çok daha büyük bir kara delik keşfettiler.

Yeni keşfedilen kara delik, Abell 85 isimli galaksi kümesinin tam ortasında bulunuyor. Bu galaksi kümesi, yüzlerce galaksiden oluşurken bu galaksiler bir kara deliği çevrelemiş durumda. Bu kara delik, Güneş'in tam 40 milyar katı bir kütleye sahip.

Galaksi kümesinin merkezinde bulunan Holm 15A isimli galakside konumlanan kara deliğe dair özellikler, yapılan araştırmada açıklandı. Bahsedilen galaksi kümesi, Dünya’dan 700 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Araştırma ekibinin açıklamalarına göre, elde ettikleri ölçüler tahmin ettiklerinden daha yüksek. Bilim insanları bilgisayar simülasyonu sayesinde kara deliğin, galaksi ve galaksi kümesinin bugün bizim gördüğümüz 700 milyon yaşındaki haline nasıl geldiğine dair bilgi edindiler.

Araştırma ekibinden olan Kianusch Mehrgan’ın açıklamalarına göre kara deliğin iç merkezindeki ışık profili oldukça düşük. Bu nedenle de merkezdeki pek çok yıldızın, önceki birleşmelerden kaynaklanan etkileşimlerden dolayı dışarı sürüldüğü düşünülüyor.

Şimdiye kadar keşfedilmiş olan bu kara delik ve oluşumunun gözlenmesi ileride yeni kara deliklerin keşfinde de işe yarayabilir.