Güneş’in Çıkardığı Sesi Dinlerken Çok Şaşıracaksınız!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA, gezegenimizin yaşam kaynağı olan Güneş’in sesini paylaştı. Devasa ateş topunun çıkardığı ses dalgaları Güneş ve Heliosforik Gözlemevi SOHO tarafından kaydedildi.

Dünyamıza yaklaşık 26 bin ışık yılı, diğer bir deyişle 149 milyon kilometre uzaklıkta olan Güneş’in sesini hiç merak ettiniz mi? Bilim insanları evrenin çarklarından birinin daha nasıl çalıştığı gözler önüne serdi.

Heliosforik Gözlemevi SOHO tarafından kaydedilen ses dalgaları, Stanford Deneysel Fizik Laboratuvarında filtreledikten sonra hızlandırıldı ve en nihayetinde izlenebilir duruma getirildi.

ABD Maryland’deki Goddard Uzay Merkezinde yer alan Heliophysics Science Bölümünden Alex Young, yaklaşık 4 buçuk milyar yaşında olan Güneş’in içine bakmanın zorluğuna değindi. “Güneş’in içine zoom yapmak için mikroskopumuz yok” diyen Young, "Onun yerine bir yıldız ya da Güneş'in titreşimi onların içini görmemizi sağlayabiliyor. Bu titreşimler, bilim insanlarının Güneş'in içindeki patlamaları ve koronal kütle atımları gibi bir dizi karmaşık hareketin incelenmesine olanak sağlıyor” dedi.

Güneş’in içinde dolaşan devasa boyutlardaki enerji nehirlerini görebildiklerini söyleyen Young, yaptıkları çalışmalar neticesinde Güneş’in katmanlarını ve karmaşıklığını daha iyi anlamaya başladıklarını belirtti.

“Bu basit ses bize bir yıldızın içinden bize bir bilgi veriyor. Bence bu oldukça havalı bir şey" diyen Alex Young, araştırmalarını daha da derinleştireceklerinin bilgisini verdi.

Dünyamızın ısı ve ışık kaynağı olan Güneş’in yörünge hızı tahmini olarak 220 kilometre olarak biliniyor.