Güney Kore, Ordusunda Askeri Robotlar Kullanacak

Her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte robotlar da artık pek çok farklı alanda kullanılır hale geldi. Görünüşe göre bazı ülkeler robotlardan askeri alanlarda da faydalanmak istiyor. Bu ülkelerin başında, teknolojik gelişmeler konusunda dünyanın öncü ülkelerinden birisi olan Güney Kore geliyor.

Güney Kore Ordusu’nda, hayvan, yılan, böcek görünümlü askeri robotların kullanımına 2024 yılından itibaren başlanacağı belirtiliyor.

Yonhap haber ajansı, Güney Kore Silah Satınalma Programları Kurumu'nun raporuna dayandırdığı haberinde, Seul yönetiminin temel savunma teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli projeler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Bu projeler kapsamında, hayvan görünümlerine sahip çeşitli askeri robotların orduya dahil edilmesi hedefleniyor.

Silah Satınalma Programları Kurumu'nun bir yetkilisi, Yonhap’a yaptığı açıklamada, robotların oyunun kurallarını değiştireceğini söyledi. Yetkili ayrıca, robot teknolojisinin savunma sanayiinde büyük değişikleri de beraberinde getireceğini ifade etti.

Eğer söz konusu projeler hayata geçirilebilirse, 2024 yılından itibaren Güney Kore Ordusu’nda robotların görev yaptığını göreceğiz.