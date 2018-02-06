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"Güvenli İnternet Günü" Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor

Güvenli İnternet Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet
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Çocuk ve gençlerin interneti belirli bir sorumluluk dâhilinde güvenle kullanmalarını destelemek için her yıl ülkemizde 6 Şubat'ta kutlanan "Güvenli İnternet Günü" her zaman olduğu gibi çeşitli etkinliklere sahne olacak.

Güvenli İnternet Günü Nedir?

1999 yılında Avrupa Birliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan "Güvenli İnternet Programı" kapsamında 2004 yılında INSAFE (European Safer Internet Network) ağı kurulmuştur. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı çerçevesinde bilinçlendirme faaliyetlerine öncülük etmesi için kurulan INSAFE bugün Avrupa'da toplam 31 ülkenin Güvenli İnternet Merkezinin koordinasyonunu oluşturan bir ağdır.

Her yılın Şubat ayında organize Güvenli İnternet Günü, yaklaşık 130 ülkede kutlanmaktadır. Ülkemizde ilk olarak 2010 yılında gerçekleştirilen Güvenli İnternet Günü, tüm dünyada ve Türkiye'de 6 Şubat 2018 tarihinde kutlanıyor. 

Bu sene, “Daha iyi bir İnternet seninle başlayacak: Değerlerine sahip çık!” teması ile kutlanan Güvenli İnternet Günü, çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) kutlanacak.

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