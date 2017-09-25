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Hackerların Hedefinde Apple’ın ‘iPhone’umu Bul’ Özelliği Var

Hackerların Hedefinde Apple’ın ‘iPhone’umu Bul’ Özelliği Var
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Güvenlik

Find My iPhone (iPhone’umu Bul) iPhone’unuz çalınırsa veya kaybolursa cihazınızın nerede olduğunu öğrenmenize ve onu uzaktan kilitlemenize yarayan bir özellik. Ne yazık ki bilgisayar korsanları bu özelliği kötüye kullanmanın yolunu buldu. Detaylar haberimizde.

Bilgisayar korsanları, Find My iPhone özelliğini kullanarak Mac kullanıcılarının bilgisayarlarını kilitlemeyi başardı. Ayrıca, Mac’inize tekrar kavuşmak istiyorsanız talep edilen fidye bedelini de ödemeniz gerekiyor.

Bununla birlikte, hemen endişeye kapılmamanız gerektiğini de belirtelim. Zira, bilgisayar korsanlarının cihazınızı uzaktan kilitleyebilmesi için iCloud kullanıcı adınıza ve şifrenize erişmesi gerekiyor. 

Dolayısıyla, herkesin potansiyel bir av oluşu da engellenmiş oluyor. Fakat tekrar belirtmekte fayda var. Eğer hackerlar bilgisayarınıza sızmışsa, şifre kullanarak cihazınızı uzaktan kilitleyebilirler, aman dikkat.

Hackerlar, etkilenen kullanıcıların hesaplarını açmak için yaklaşık 50 dolarlık bir fidye talebinde bulunuyorlar. Bilgisayar korsanlarının kullanıcı şifrelerini nasıl ele geçirdikleri, bu ihlaldeki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi. Apple yaptığı açıklamada, güvenlik açığının kendi sunucularından kaynaklanmadığını belirtti. Sorun, diğer sitelerdeki çeşitli veri ihlallerinden kaynaklanıyor olabilir.

Herhangi bir tehdide maruz kalmamak için, Apple ID şifrelerinizi güncellemenizi ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmenizi öneriyoruz. Ayrıca Apple, saldırıdan etkilenen kullanıcıların hızlı bir şekilde kendileriyle iletişime geçmesini de bildirdi.

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ETİKETLER: bilgisayar korsanları apple mac iphone'umu bul hackerlar

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