Hadise Ses Taklidi Yapan Clubhouse Kullanıcısına Geçit Vermedi

Bir Clubhouse kullanıcısı, geçen günlerde Hadise ses taklidi yaparak uygulamanın diğer kullanıcılarını şaşkına çevirmişti. Şarkıcının taklidini yapan kullanıcı uygulamada Hadise olduğunu iddia etmiş ve onlara şarkı söyleyerek kendisinin Hadise olduğuna inanmalarını sağlamıştı. Ünlü şarkıcı Hadise'den konu ile ilgili açıklama geldi.

Hadise Ses Taklidi Yapan Kullanıcı İçin Hukuki İşlem Başlatacak

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabında paylaşmış olduğu hikayede geçtiğimiz günlerde birçok Clubhouse kullanıcısını şaşkına döndüren taklitçi hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Şarkıcı, Instagram hesabında paylaştığı hikayede hiçbir şekilde içinde bulunmadığı Clubhouse'ta kendi ismi ile açılan bir hesabın sesini taklit ederek insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş hatta onlara şarkı dahi söylemiş olduğunu öğrendiğini belirtip konu ile ilgili hukuki işlemlerin başlatılacağını ifade etti.

Sözcü'deki habere göre şarkıcının Instagram'da yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platform olan Clubhouse’da benim adımla açılmış bir hesap, benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Pazartesi günü konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum."

Clubhouse Nedir?

Clubhouse, ses tabanlı bir sosyal medya platformudur. Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının aksine platform saniyeler içerisinde hesap oluşturup kullanılmaya başlanamıyor. Uygulamada neler olup bittiğine dair fikir sahibi olmak isteyenlerin öncelikle davet koduna veya onaya ihtiyacı vardır.

Bu sosyal medya uygulaması, ortaya çıktığı ilk an itibarıyla dünya çapında büyük bir popülarite yakalamış ve internet kullanıcıları arasında çokça konuşulan bir sosyal medya uygulamasına dönüşmüştür.

Uygulamada üç rol vardır. Bunlardan ilki moderatör, ikincisi konuşmacı ve sonuncusu da dinleyicidir. Moderatör, odanın yetkilisidir. Odada kimin konuşmacı kimin dinleyici olabileceğine karar verebilir. Buna ek olarak odanın huzurunu bozan kişileri de odadan atmak gibi bir yetkisi de vardır.

Clubhouse Android'e Ne Zaman Gelecek?

İlk olarak iOS'a gelen Clubhouse şu an iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilse de Android kullanıcıları tarafından kullanılamıyor. Clubhouse'un kurucu ortağının açıklamasına göre uygulamanın Android'e gelmesi birkaç ayı bulabilir. Kullanıcıların en iyi tahmini ise uygulamanın Android sürümünün yaza doğru çıkmasından yana oldu.