Half-Life: Alyx Çıkış Tarihi Netlik Kazandı

Yıllardan sonra yeni bir Half-Life oyunu karşımıza çıkıyor. Ne var ki, Half-Life: Alyx bir sanal gerçeklik oyunu olacak. Buna rağmen on beş saat uzunluğundaki senaryosu boyunca araştırma sunacağı ögeleri, savaş mekaniği, bulmacaları ve yepyeni bir hikaye ile tam bir Half-Life deneyimi yaşatacak. Kısa bir süre önce, oyun ile ilgili bir soru işareti daha cevabını buldu. Half-Life: Alyx için merak edilen çıkış tarihi en nihayetinde açıklandı.

Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Valve, büyük buluşmanın 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu. Duyuruya ek olarak, üç yeni ekran görüntüsü daha paylaştı.

Yeni Half-Life: Alyx Görüntüleri

Half-Life: Alyx konusu

Half-Life: Alyx, Half-Life ve Half-Life 2 arasındaki bir zamanda geçiyor. Black Mesa hadisesi sonrasında, Combine olarak bilinen yaratık türünün gezegendeki hakimiyeti iyiden iyiye güçlenmeye başlıyor. Bunu sonlandırmak isteyen ana karakterimiz Alyx Vance ve babası Dr. Eli Vance, bir direniş örgütü kuruyorlar. Combine ile savaş devam ederken, baba-kız kritik araştırmalar, gizli bilimsel çalışmalar yapıyor ve tehdide son verebilmek için hayati öneme sahip silahlar üretiyor olacaklar.

Valve Index kullanıcıları için ücretsiz olacak şekilde HTC Vive, Oculus Rift ve Windows Mixed Reality için satışa sunulacak. Şu anda ön-siparişte olan oyunu Steam üzerinden %10 oranında bir indirimle 82,80 TL gibi bir fiyata alabilirsiniz.

Eğer Valve Index sahibiyseniz veya 2019 yılı bitmeden satın almışsanız, alternatif silah görünümleri, Counter-Strike: Global Offensive ve Dota 2 için Half-Life: Alyx temalı içerik, SteamVR Home alanınızdan Half-Life: Alyx oyununun mekanlarını araştırma ve topluluk tarafından üretilmiş olan ortamlar gibi ek ödülleriniz olacak.

Son olarak, Steam sayfasında oyunla birlikte gelecek ve yeni mekanlar inşa etmeye yarayacak olan Source 2 araçlarını kullanan her oyuncunun topluluk için yeni mekanlar sunabileceğinden bahsediliyor. Ayrıca Valve'in bölüm yaratma aracı Hammer'ın da oyunun sanal gerçeklik oynanış araçları ve bileşenleri ile güncellenmiş olduğuna dikkat çekiliyor.