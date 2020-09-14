Halo 3: ODST PC Çıkış Tarihi Belli Oldu

Halo 3: ODST PC çıkış tarihi duyuruldu. Microsoft ve 343 Industries tarafından yapılan açıklama ile oyun, bu ay içerisinde çıkışını gerçekleştirecek.

Microsoft cephesinin en büyük kozlarından bir tanesi olan Halo serisinin oyunları, oldukça uzun bir zamandan sonra yeniden PC oyuncuları ile buluşmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru faaliyete geçen Halo Insider Program sonrasında, Aralık ayı itibarıyla ilk olarak Halo: Reach PC (Steam ve Microsoft Store) platformuna gelmişti. Sonraki aylarda ise sırasıyla Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2, Halo 2 Anniversary ve Halo 3 oyunları bu sırayı takip etmişti. Şimdi ise sırada Halo 3: ODST var.

Halo: Combat Evolved ile başlayan ve Halo 2 ile devam eden hikaye için bir kapanış perdesi olmuş olan Halo 3 oyununda, yirmi altıncı yüzyıl insanlığı ile karışık bir yaratık türü olan Covenant ve yaratık parazit Flood ile yapılan yıldızlar arası çatışmaya odaklanılmıştı. Halo 3: ODST oyununda ise, üçüncü oyunun senaryosunu oluşturan olayları ODST ekibinin gözünden deneyimleme fırsatı buluyorduk. Hem kayıplara karışan takım arkadaşlarınıza ne olduğunu hem de Covenant'ların New Mombasa şehrini istila etmesinin arkasındaki nedeni öğrenmeye çalışıyorduk.

Halo 3: ODST PC için Ne Zaman Çıkıyor?

Microsoft ve 343 Industries tarafından yapılan duyuruya göre Halo 3: ODST, Steam ve Microsoft Store mağazalarına 22 Eylül 2020 tarihi itibarıyla gelecek. Önceki oyunlar gibi Halo: The Master Chief Collection paketine dahil olacak olan oyunu bağımsız olarak satın alabilmeniz mümkün olacak. Ayrıca PC için Xbox Game Pass servisine de dahil olacağını söylemeden geçmeyelim.

Duyuruya özel olarak yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!