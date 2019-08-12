HarmonyOS ile Çalışan Honor Vision TV Tanıtıldı

Huawei'nin alt markası olan Honor uzun zamandır beklenen akıllı televizyonunu tanıttı. Gelin hep beraber Honor Vision TV'nin teknik özelliklerine yakından bakalım.

Huawei CEO'su Richard Yu yaptığı açıklamada HarmonyOS'u kullanan ilk cihazın Honor'un akıllı televizyonu olacağını söylemişti. Huawei Geliştirici Konferansı'nda tanıtılan HarmonyOS işletim sistemini kullanan ilk cihaz Honor Vision TV oldu.

55 inçlik 4K HDR ekrana sahip olan Honor Vision TV'nin üst kısmında görüşmeler yapılabilmesi için bir adet açılır kapanır kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörü ile 1080p çözünürlükte görüşmeler yapılabilmekte.

Cihaz duvara monte edildiğinde kamera 10 derece aşağıya kolayca dönebilmekte. Honghu 818 yonga setinden gücünü alan Honor Vision TV, yüz tanıma, vücut takibi ve duruş tespiti yapabilmekte.

Üç adet HDMI 2.0 portu ve bir adet USB 3.0 portu bulunan akıllı televizyonda, NFC ve Bluetooth 5.0 teknolojisi yer almakta. YoYo isimli akıllı asistan ile beraber gelen Honor Vision TV'de ayrıca bir adet ethernet portu da bulunmakta.

Honor Link sayesinde akıllı telefon ve tabletlerde bulunan görüntüler kolayca televizyona aktarılabilmekte. Televizyonun ayarları hem akıllı telefondan hem de tabletten yapılabilmekte.

Honor Vision TV'nin 2 GB RAM'e ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyonun 538 dolar, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olan modelinin ise 679 dolar olduğu açıklandı. Akıllı televizyonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.