Harry Potter: Wizards Unite Oyununun Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Oynanma rekorları kıran Pokemon Go’nun yaratıcılarından yepyeni bir mobil oyun geliyor! Niantic firmasının WB Games ile ortak geliştirdiği yeni artırılmış gerçeklik oyunu Harry Potter: Wizards Unite, 21 Haziran Cuma günü Android ve iOS kullanıcılarına sunulacak.

San Francisco merkezli yazılım geliştirme şirketi Niantic, Kasım 2017'de yaptığı açıklamada, "Harry Potter: Wizards Unite” oyununun geliştirilmesi için WB Games ile birlikte çalışacaklarını duyurmuştu.

Bildiğiniz üzere Niantic’in 2016 yılında çıkardığı artırılmış gerçeklik mobil oyunu Pokemon Go, kısa zamanda küresel bir fenomene dönüşmüştü. Oyunun bugüne kadar elde ettiği toplam gelirin 2 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Pokemon Go’nun ardından oyunculara yeni bir artırılmış gerçeklik mobil oyunu sunmaya hazırlanan Niantic, Harry Potter: Wizards Unite için nihai tarihi verdi. ABD’li firma, merakla beklenen yeni oyununun 21 Haziran Cuma günü Android ve iOS platformuna geleceğini açıkladı.

Oyuncular, Harry Potter: Wizards Unite’te aynı Pokemon Go’da olduğu gibi, gerçek dünyayı keşfedilebilecek, sihir belirtileri arayabilecek ve yol boyunca ikonik Harry Potter karakterleri ile karşılaşacaklar.

Oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki büyülü eserlere ve yaratıklara dağılmış büyük bir olay olan Calamity'nin gizemini çözmekten sorumlu “Statute of Secrecy Task Force” ile çalışan yeni bir sihirbaz olarak görev alacaklar.

Harry Potter: Wizards Unite, 18 Haziran'da komedyen Tiffany Haddish tarafından gerçekleştirilecek etkinlikte lanse edilecek. Sadece üç gün sonra, yani 21 Haziran’da ise Play Store ve App Store’da indirilmeye sunulacak.