Hasbro, Oyuncak Fortnite Silahlarını Satışa Çıkarıyor

Hasbro geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, popüler Battle Royale oyunu Fortnite için özel oyuncak silahlar yapacağını açıklamıştı. Aslında Hasbro, video oyun geliştiricileriyle bu tarz bir iş birliğini ilk kez yapmıyor. Şirket daha önce de Blizzard’ın Overwatch serisi için özel oyuncak silahlar üretmiş ve bunları satışa çıkarmıştı.

Bu oyuncakları heyecanla bekleyen Fortnite hayranlarına iyi bir haberimiz var. Oyuncak Fortnite silahları Mart ayından itibaren satışa sunulacak!

Müşterilerin seçebilecekleri 8 farklı oyuncak silah modeli olacak ve ürünlerin fiyatları 9.99 – 49.99 Dolar (53 – 264 TL) aralığında değişecek. 9.99 Dolar’lık en düşük fiyatlı oyuncak silah modeli Fortnite Llama Nerf MicroShots Dart-Firing Blaster olurken, 49.99 Dolar’lık en yüksek fiyatlı model de Nerf Fortnite AR-L Elite Dart Blaster olacak.

Oyuncak silahlar çoğunlukla köpüklü saldırı şekli ile kullanılsa da Super Soaker (Süper sağanak yağış) özelliğini içeren birkaç model de bulunuyor. Önümüzdeki yaz aylarında bu oyuncak silahları kullanmanın oldukça eğlenceli olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Oyuncak Fortnite silahlarından oluşan bu seri, 22 Mart 2019 tarihinden itibaren Hasbro, Amazon ve Walmart üzerinden satışa çıkarılacak. Hasbro’nun önümüzdeki dönemlerde daha fazla oyuncak Fortnite silahını satışa çıkarıp çıkarmayacağı bilinmiyor. Şimdilik 8 farklı silahtan oluşan bu oyuncak serisinin daha da genişletileceğini umuyoruz.

