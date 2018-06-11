Hastanelerde Robotlar Çalışsın Önerisi Tartışma Yarattı

Gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde çoğu üretim ve hizmet ihtiyacı insanlar olmadan yapılabiliyor. Özellikle yapay zeka alanında yapılan ciddi çalışmaların sonucunda robotlar öğrenebilir ve insanlardan daha iyi hizmet edebilir bir seviyeye getirildi. Bu gelişmeler birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Bu tartışmalardan en önemlisi “insanların yerine robotların çalışması ne kadar mantıklı” sorusuydu. Uzmanlar bu soru üzerinde yorumlar yapmaya çalışırken İngiltere'de robotlarla ilgili ilginç bir adım atıldı.

Robotlar hastanelerde doktorlara ve hemşirelere yardım etsin!

İngiliz Halk Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü tarafından ortaya atılan öneride, doktorlara ve hemşirelere gereksiz çok fazla görev verildiğine değiniliyor. Aynı zamanda öneride bu görevlerin robotlar tarafından yapılabileceğinden bahsedilmekte. Öneride, yapay zeka kullanılarak geliştirilmiş robotların hastalarla ilgilenebileceği ve ameliyatlardan sonra gerekli olan egzersizleri doktor olmadan yaptırabileceği iddia ediliyor.

Yapay zekanın hastanelerde sadece tedavi için değil teşhis için de kullanılması planlanıyor. Bu sayede doktorlardan hızlı bir şekilde hastanın sorunları tespit edilebilecek ve bir an önce tedaviye başlanabilecek. Tespit edilecek sorunlar elbette bariz hastalıklar için geçerli.

İngiliz Halk Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü bu öneri ile birlikte 13 milyar sterlin tasarruf edileceğini söylemekte. Kurum tarafından önerinin en çok hastalar için faydalı olacağı iddia ediliyor. Eğer öneri kabul edilirse ve robotlar aktif çalışmaya başlarlarsa doktorlar hastalarına daha fazla vakit ayırabilecekler.