Hava Kirliliği Raporu Çıktı: Türkiye'de Havası En Kirli İl Hangisi?

Hava kirliliği raporu yayınlandı. Türkiye'de havası en kirli olan il belirlendi. Türkiye, 106 ülkeyi kapsayan 2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu'nda üç sıra geriledi.

Hava Kirliliği Raporu Yayınlandı: Türkiye'de Havası En Kirli Olan İl

IQAir, 2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu hazırladı. BBC'nin haberine göre, iyi hava kalitesi aralığı 0-12 (μg/m³) PM2,5 olarak tanımlanıyor. Orta kalitedeki havanın değer aralığı ise 12,1-35,4 (μg/m³) olarak tanımlanmakta. Türkiye'de havası en kirli iller ise şu şekilde:

Çorum

Erzurum

Düzce

Dünya nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının tehlikeli seviyede kirli hava soluduğu aktarılan bilgiler arasında yer alırken hava kirliliği dünya genelinde her yıl 600 bini çocuk yedi milyon erken ölümde rol oynamakta.

Havası Kirli Olan Ülkeler

Dünya genelinde de durum şöyle:

Bangladeş Pakistan Hindistan Moğalistan Afganistan Umman Katar Kırgızistan Endonezya Bosna Hersek

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Hava Kirliliği Yüzlerce Milyon İnsana Görme Kaybı Yaşatabilir

Havadaki kirlilik oranının yüksek seviyede olması, canlıların sağlığının ciddi oranda olumsuz yönde etkilenmesine neden oluyor. Havadaki kirliliğin oluşmasında egzoz gazları, sanayi tesislerinin yanlış lokasyonlara konumlandırılması, soba ya da kalorifer gibi ısıtıcıların uygun şartlarda yakılmaması gibi birçok neden yer alıyor. Özellikle solunum yolu hastalıklarının artmasına neden olan bu kirlilik, insanların görme kaybı yaşamasına da sebep olabiliyor.

Havadaki kirliliğe ilişkin 15 yıl gibi uzun bir süredir bir araştırma gerçekleştiriliyordu. Yıllardır üzerinde çalışılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre ekonomik açıdan iyi seviyede olan ülkelerde meydana gelen hava kirliliği, insanların kalıcı olarak görme kaybı yaşamasına neden oluyor.

İngiltere Göz Hastalıkları Gazetesinde yayımlanan bir makaleye göre göz rahatsızlığı olan 115 binden fazla hasta üzerinde bir araştırma yapıldı. 2006 yılında başlayan araştırmada bilim insanları, kalp ve akciğer hastalıklarına da neden olan sarı nokta hastalığı ile havadaki kirlilik arasında bir ilişkinin olduğunu tespit etti.