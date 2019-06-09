Hava Yastıkları, Otomobillerin Dış Kısımlarında da Kullanılabilir!

Otomotiv sektörü için yedek parça ve teknoloji geliştiren dünyaca ünlü ZF (ZF Sachs) firması, hava yastıklarının otomobillerdeki kullanımı konusuna farklı bir yaklaşım getirdi. ZF, dünyanın ilk araç dışına yerleştirilen hava yastığı sistemini geliştirdi.

ZF’e göre bu yeni teknoloji sayesinde, tehlikeli trafik kazalarındaki ve özellikle yandan gerçekleşen kazalardaki ciddi yaralanmalar azaltılabilir. Yandan gerçekleşen kazalar ciddi bir tehlike oluşturuyor. Çünkü Sadece Almanya’da gerçekleşen yandan kazalarda yılda 700 ölüm yaşanıyor ve bu rakam tüm trafik kazalarında ortaya çıkan toplam rakamın üçte birine denk geliyor.

Tasarlanan yeni hava yastığı sisteminde, hava yastığı otomobilin kapılarının altına yere paralel biçimde yerleştiriliyor ve kaza öncesindeki milisaniyeler içerisinde aktif hale gelebiliyor. Çarpışma şiddetini azaltmak amacıyla geliştirilen bu sistem, araç üzerindeki sensörlerle senkronize biçimde çalışıyor. ZF, bu teknoloji sayesinde kaza sonucunda ortaya çıkan yaralanmaların yüzde 40 oranında azalacağını düşünüyor.

Bu teknolojinin en çok merak edilen tarafı ise, söz konusu sistemin bir çarpışma yaşanacağını nasıl fark edeceği konusu. Sahip olduğu kamera, radar ve sensörler sayesinde sistem, yaklaşık 150 milisaniye içerisinde kaza yaşanacağı kanısına vararak hava yastığını aktif hale getiriyor.

Sistemdeki bir başka önemli mesele de, oldukça büyük bir hacme sahip olan bu hava yastığını kısa sürede şişirebilmek. Sürücü hava yastığının neredeyse 8 katı büyüklüğünde olan dış hava yastığını gerekli havayla doldurmak 150 milisaniye sürüyor.

Birbirine bağlanmış kamera, radar ve sensörlerle çalışan sistem sayesinde, potansiyel bir kaza, kazanın etkileri ve dış hava yastığına ihtiyaç olup olmayacağı gibi şeyler çok kısa sürede hesaplanarak gerekli tepkiler veriliyor.