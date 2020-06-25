Havaalanlarında Koronavirüs Test Merkezi Açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, havaalanlarına koronavirüs test merkezi açılacağını duyurdu. Detaylar haberimizde.

Havaalanlarına Koronavirüs Test Merkezi Ne Zaman Açılacak?

Havaalanlarına COVID-19 test merkezinin açılacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Temmuz'a kadar bütün havalimanlarımızda test merkezlerimizi açıyoruz. Dün Sağlık Bakanımızla bir toplantı yaptık, 1 Temmuz'a kadar turistik havalimanlarının tamamına biz bu test merkezlerini açıyoruz. Yoğun olanların birkaç tanesini de en geç 15 Temmuz'a kadar açacağız. Esas İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman gibi yoğun olanları 1 Temmuz'a kadar diğerlerinde de 15 Temmuz'a kadar açıyoruz."

"Bir yolcu ülkesine gittiği zaman istiyorsa burada bir test yaptırıp, testin sonucunu da 15 avro gibi çok makul bir ücret yaptık. Neticesi 2 saat içinde çıkıyor. Ayrıca sağlık ocaklarına da yazı gönderiyoruz, turistler istediği zaman bu testi yaptırabilirsin diye. "

"Ülkemize gelişte de giriş yapan turistlerin tamamının vücut ısıları ölçülüyor 37,8 derece ve üzeriyse veya herhangi bir semptom gösteriyorsa test merkezinde test yapılacak. Aksi takdirde teste gerek yok, bu test ücretsiz."

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 24 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 191.657 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.025'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 164.234 olarak açıklandı.