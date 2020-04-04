Hayatta Kalma Oyunu Symmetry Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Dijital oyun mağazaları ücretsiz oyun sunmaya devam ediyor. Epic Games Store ve Steam’in ardından GOG da bir oyunu kısa süreliğine ücretsiz olarak sundu. GOG, CD Project RED firması tarafından oluşturulan bir dijital oyun mağazasıdır.

Symmetry Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Dijital oyun mağazası GOG, Symmetry isimli oyunu kısa süreliğine ücretsiz olarak sundu. Sleepless Clinic tarafından geliştirilen Symmetry, 2018 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Hayatta kalma oyunu Symmetry’de uzay aracının arızalanması sonucunda bir gezegene acil iniş yapıyoruz.

Acil olarak iniş yaptığımız gezegenin oldukça zor olan şartlarında hayatta kalmaya çalışıyor ve uzay aracını onararak gezegenden kaçmaya çalışıyoruz. Zorlu hava şartlarının hakim olduğu gezegende uzay aracındaki diğer insanların yemek yemelerini ve dinlenmelerini sağlamak gibi temel yaşamsal fonksiyonlarını da korumaya çalışmamız gerekiyor. Doğaüstü olaylar ve zorlu hava koşulları nedeniyle bu pek de kolay olmuyor.

Symmetry’e sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Zira Symmetry, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Symmetry isimli oyunun GOG sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.