Hayran Yapımı Black Mesa, Önümüzdeki Ay Tam Sürüme Dönüşecek

Black Mesa projesi önümüzdeki ayın başlarında Erken Erişim sürecinden çıkıyor. Geliştiricisi stüdyodan beklenen haber en nihayetinde geldi.

Crowbar Collective stüdyosu, Aralık ayı içerisinde yaptığı açıklama ile oldukça uzun zamandır üzerinde çalıştıkları Half-Life hayran projesi Black Mesa için müjdeli bir haber vermişlerdi. Xen bölümlerinin de eklenmesi ile proje genel olarak tamamlanmış ve oynanabilir duruma gelmişti. Ne var ki projeyi tam sürüm aşamasına geçirecek bir güncelleme üzerinde çalışılmakta olduğunu da öğrenmiştik.

2015 yılının Mayıs ayından bu yana Erken Erişim sürecinde olan proje için beklenen duyuru en nihayetinde yapıldı. Bu duyuruya göre, Black Mesa 5 Mart 2020 tarihinde yayınlanacak olan 1.0 versiyonu ile Erken Erişim sürecinden çıkacak ve tam sürüm haline gelecek.

Duyuruyu yapan projenin başındaki isim Adam Engels, "Black Mesa, geliştirme sürecinin büyük bir bölümünde gönüllü olarak yapılmış bir projeydi. Oyunu satmak için yeşil ışık aldıktan sonra dahi 2015 yılının Haziran ayının sonuna kadar hiçbir şekilde para kazanmadık. Gelecek olan 1.0 versiyonunun oyunun şimdiye kadar ki en iyi, en gösterişli ve eğlenceli versiyonu olacak. Projemizin dört gözle beklenmesi ve yarattığı heyecan gururlanmamızın ötesinde." yorumunda bulundu.

5 Mart 2020 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme ile başarımların eklenmesinin yanı sıra mevcut teknik hatalar giderilecek ve mümkün olabildiğince kusursuz hale getirileceğini hatırlatayım.