HBO Max Türkiye Faaliyetlerine Yakında Başlıyor

Bir süredir Türkiye pazarına girip girmeyecekleri ile ilgili iddialar dolaşan HBO Max'in en son aldığı kararla bir süre daha bekleyeceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Bugün ise popüler dijital yayın hizmeti HBO Max'in RTÜK lisansı onaylandı ve yakında Türkiye'de yayın hayatına başlayacağı belirtildi.

Global dijital yayın hizmetlerinin yavaş yavaş tüm Dünya'ya açıldığı bu süreçte en son Disney Plus'ın geçtiğimiz Haziran ayında ülkemizde faaliyetlerini başlattığını görmüştük. Ardı sıra HBO Max'ten de aynı hamle bekleniyordu ancak son söylentiler bu kararın ertelendiği yönündeydi.

HBO Max Tüm Yasal Gereklilikleri Yerine Getirdi

İlk olarak egirişim tarafından belirtilen habere göre bugün RTÜK lisansını alan HBO Max'in aldığı lisansın 10 yıllık olduğu belirtiliyor. Bu lisans sayesinde HBO Max en kısa zamanda Türk izleyicilerle içeriklerini buluşturabilecek.

HBO Max'in şu anlık Türkiye'de ne zaman yayın hayatını başlatacağı belirsiz ancak ülkemiz özelinde elde etmeleri gereken yasal gereklilikler tamamlanmış durumda. Bu noktadan sonrası tamamen HBO Max'in planlamasına bağlı olacak.

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