Hellblade: Senua's Sacrifice, Haftaya Switch için de Çıkacak

İlk olarak Heavenly Sword ile adından söz ettiren, sonrasında da Enslaved: Odyssey to the West ve DmC: Devil May Cry oyunlarıyla da ününe ün katan Ninja Theory, son olarak Hellblade: Senua's Sacrifice oyunuyla karşımıza çıkmıştı. AAA bir oyun olmasına rağmen ülkemizde oldukça uygun bir fiyatla satışa çıkmış olan oyun, ilk olarak PlayStation 4 ve PC için satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz sene de Xbox One platformuna adım atan oyunun, Switch için de geleceği Şubat ayında müjdelenmişti. Kısa bir süre önce de oyunun Switch platformuna çıkışı için tam tarihi verildi.

İskandinav mitolojisi ve Kelt kültüründen esinlenilerek geliştirilmiş olan Hellblade: Senua's Sacrifice oyununda, psikoz hastası olan Senua karakterinin sevgilisinin ruhunu Tanrıça Hela'dan kurtarmak için Helheim'e dönüş yolunda başından geçenler anlatılıyor.

Unreal Engine 4 motorunun gücü ile gerçeğe yakın görselliğin bulunduğu oyun, en nihayetinde önümüzdeki hafta Switch kullanıcılarıyla da buluşacak. Ninja Theory, Hellblade: Senua's Sacrifice oyunun Switch versiyonu için 11 Nisan 2019 tarihini verdi.

Eğer bir Switch sahibiyseniz ve Hellblade: Senua's Sacrifice oyununu tekrardan oynamak istediyseniz, farklı bir platformda farklı bir şekilde deneyimlemek hoş olacaktır. Bakalım Ninja Theory, bu oyunda konsolun kontrol nimetlerinden nasıl yararlanacak?