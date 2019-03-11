Her Görüntüyü 8K Yapan Televizyon, Türkiye’de!

Samsung Electronics için oldukça önemli bir etkinlik olan MENA Forum bu yıl Türkiye’de gerçekleştirildi. MENA bölgesinin(Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ciroda lider ülkesi olan Türkiye açısından güzel detayları olan organizasyonda Samsung’un bu yıl çıkan tüm ürünleri sergilendi. Bunların yanı sıra Samsung’un 18 ülkeden iş ortakları etkinliğe katılarak ülkemizdeki ve Globaldeki çalışmaları değerlendirdi.

Tüm ürünlerin sergilenmesi dışında MENA bölgesinde eş zamanlı olarak 8K QLED TV lansmanı da ülkemizde yapıldı.

MENA Forumda sergilenen yenilikçi ürünler arasında 98” 8K QLED, Galaxy S10, Galaxy Fold, Samsung 4 Kapılı Buzdolabı, Gardrop Tipi Buzdolabı serisi, QuickDrive™ çamaşır makinesi ve Wind-Free™ klima yer aldı.

Etkinlik kapsamında bir araya geldiğimiz Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ve Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, Türkiye dinamiklerine uygun pazarlama yaparak büyüdüklerini ve yatırımlarının hızla devam ettiğini aktardı. Samsung’un Türkiye’deki hedefinin televizyonda 1 numara, beyaz eşyada ise ilk 3 markadan biri olmak olduğunu söyledi.



Samsung, Türkiye’de 2018’den Büyüyerek Çıktı

Türkiye’de tüketici elektroniği olarak, Samsung’un hedefleri ölçüsünde 2018 yılını büyüyerek kapattıklarını belirten Gürsoy, sektörle ilgili şu bilgileri paylaştı: “GFK verilerine göre 2018 yılında cirosal (TL) olarak TV kategorisinde pazardan 2.5 kat daha fazla büyüdük. Türkiye’de TV pazarına son 3 yıldır cirosal anlamda liderlik yapıyoruz. 2018’i de %24 pazar payı ile lider olarak kapattık. Hatta son ayda %27’ye kadar ulaştık. Üst segment modellerde 55” üzerinde %39, 75” üzerinde %67, Ultra HD TV’lerde ise %37 pazar payına sahibiz.

Türkiye’de Beyaz Eşya sektöründe son 5 seneden beri en çok büyüyen markayız. Beyaz Eşya’da %20’nin üzerinde bir büyüme ile pazarın üzerinde büyüyerek pazar payımızı artırdık. Üst segment ürünlerde buzdolabında %48, çamaşır makinesinde %30 pazar payına ulaştık. 2018’de birçok marka yatırımlarını azaltırken biz aynı hızla devam ederek 2018’den büyüyerek çıktık. Beyaz eşyada trendlerin üst segmente doğru yöneldiğini düşünürsek 2019’dan daha güçlü çıkacağımıza inanıyoruz.”

8K QLED TV Türkiye’ye Geliyor

Samsung, MENA Forum’da bölgesel lansmanını gerçekleştirdiği 8K QLED TV’lerin Mayıs ayında Türkiye’de olacağını duyurdu. Televizyonları yeniden tanımlamak için en yeni donanım ve yazılımların nasıl kombine edildiğini açıklayan Samsung, Micro LED teknolojisine bir ön bakış sunarak, akıllı, gelişmiş ekranların geleceğini tanıttı.

98”8K QLED TV ile çığır açan teknolojisini sergileyen Samsung, 8K teknolojisinin izleme deneyimini nasıl daha da geliştireceğini ve izleme kabiliyetleri de yepyeni bir dönemi müjdelediğini açıkladı. Bir Quantum İşlemci 8K chip gömülü 2019 QLED serisi, görüntü kalitesini, tasarımı ve akıllı özellikleri her zamankinden daha fazla seçenek ve göz alıcı çözünürlükle sunuyor. İnternet üzerinden, dekoder aracılığıyla, HDMI bağlantı, USB veya mobil ekran yansıtma ile içerik izlerken, Samsung'un kendi özel yapay zeka tabanlı teknolojisi, içeriğin kendi çözünürlüğünden bağımsız olarak her türlü içeriği tanıyabiliyor ve neredeyse 8K kalitesine yükseltebiliyor.