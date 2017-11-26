Hillary Clinton da Yapay Zeka Konusunda Endişeli

Geçen yıl ABD başkalık seçimlerinde Donald Trump ile çekişen eski Amerikan Dışişleri Bakanı ve eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın eşi Hillary Clinton, yapay zeka tartışmalarında safını belli etti. Clinton da tıpkı Elon Musk gibi yapay zekanın büyük bir tehdit olduğunu düşünüyor.

Yapay zekanın insan dostu olmadığını savunan Hillary Clinton, toplum yaşamına büyük bir hızla sızan yapay zeka teknolojilerinin yaşayış biçimlerini de hızla değiştireceğini ve ciddi sosyal travmalara sebep olabileceğini söyledi. Yapay zeka kapasiteli araç ve gereçlerin yaşamın tüm alanlarına girmesiyle mahremiyetin de zedelendiğini vurgulayan Clinton, mesleklerin de yavaş yavaş öldüğüne dikkat çekti. Clinton sürücüsüz arabaların milyonlarca kişiyi işsiz bırakacağını örnek gösterdi.

Görevde olduğu sürede yapay zekanın düzenlenmesine yönelik raporlar hazırladıklarını belirten Clinton, başkanlık seçimleri süresince de birçok bot sosyal medya hesabının aleyhine propaganda yaparak ülkenin geleceğine etki ettiğini hatırlattı. Bu açıklamalarıyla birlikte Clinton da Elon Musk gibi yapay zekanın kontrol altına alınması için çalışacağını belli etti. Peki sizce endişeler abartılıyor mu yoksa yapay zeka gerçekten başımıza bela olabilir mi?