Hindistan'da PUBG Oynayan 16 Öğrenci Tutuklandı

PlayerUnknown’s Battlegrounds artık oyun dünyasının ilk sırasını işgal etmiyor olsa bile en çok oynanan oyunların başında gelmeye devam ediyordu. PUBG’nin bu kadar çok oynanması ise Hindistan’da 16 öğrencinin başına dert açtı.

Indian Express isimli gazeteye göre, Gujarat eyaletinde PUBG oynanmasının yasaklanmasından bir hafta sonra PUBG oynarken yakalanan 10 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler, küçük bir kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Eyaletin yetkilileri, “Bu oyun son derece bağımlılık yaratıyor. Hatta görevliler öğrencilere yaklaşırken, görevlileri fark edemeyecek kadar odaklanmışlardı” açıklamasını yaptılar. Yaşları 18 ila 22 arasında değişen altı öğrenci ise çarşamba günü gözaltına alındılar. İlk grupta olduğu gibi altı öğrenci de yine kefaletle kurtuldular.

Gujarat eyaletinde uygulanan PUBG yasağı ise oyunun oynayanlar üzerinde bıraktığı “davranış, hareket ve dil” etkileri sebebiyle konuşmuştu. PUBG için konulan yasaktan ise günümüzde daha popüler olan Fortnite için getirilmedi. Ayrıca PUBG Mobile’ın diğer Hindistan eyaletlerinde rahatça oynanabildiğinin altı çizildi.

Android üzerinde PUBG’nin yanı sıra milyonlarca kişi tarafından bağımlı olmuş şekilde oynanmaya devam edilen Unkilled, Critical Ops ve Rules of Survival gibi oyunlar bulunmaya devam ediyor. PUBG Mobile’ın 16 yaş sınırı olduğu hatırlandığında, ailelere Google Family Link uygulamasının kullanmaları teklif ediliyor. Reşit olmayan çocukların telefonlarındaki işlemlerin denetlenebildiği uygulama, birçok farklı seçenek sunarak, bağımlılığı engelleyebiliyor.