Hindistan'da PUBG Yasağını Delen Dört Çocuk Tutuklandı

Dünyanın en çok oynanan Battle Royale oyunlarından bir tanesi olan PlayerUnknown Battlegrounds ya da bilinen ismiyle PUBG, bu kez çok ilginç bir haberle manşetleri süslüyor.

Daha önce yaptığımız haberde, Hindistan’ın Gujarat eyaletinde PUBG oynamanın yasaklandığını sizlerle paylaşmıştık. Bu yasağa uymayan ve halka açık bir yerde PUBG Mobile oynayan dört çocuk, beklemedikleri bir sonla karşılaştı.

PUBG Mobile oynadıkları için gözaltına alınan çocuklar, neyse ki küçük bir kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Yalnızca Gujarat eyaletinde uygulanan PUBG yasağı, oyunun oynayanlar üzerinde bıraktığı “davranış, hareket ve dil” etkileri sebebiyle konulmuştu.

PUBG Mobile’a kısıtlamalar getiren tek ülke Hindistan değil. Son dönemde şiddetli veya bağımlılık yaratan video oyunlarına karşı sert önlemler alan Çin, PUBG, Fortnite ve H1Z1’in de aralarında olduğu pek çok oyunun yasaklanmasına karar karar vermişti.

Benzer şekilde Nepal de geçtiğimiz nisan ayında bağımlılık yarattığı gerekçesi öne sürülerek PUBG’yi yasaklamıştı.

Yasağı savunan yetkililer ve ebeveynler, video oyunlarının bağımlılığı tetiklediğini ve gençlerin gelişimini olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Hindistan polisi, geçtiğimiz mart ayında, yaşları 18 ila 22 arasında değişen en az 16 kişiyi PUBG oynadıkları gerekçesiyle tutuklamıştı.