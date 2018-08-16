Hindistan Dünya'nın ilk Hintli İnsansı Robotu Raşmi'yi Tanıttı

İlk insansı robot Sophia'dan sonra şimdi de Hindistan’da yeni bir insansı robot geliştirildi. Hintli bir yazılım mühendisi olan Ranjit Srivastava tarafından geliştirilen ve Raşmi olarak adlandırılan Hindu insansı robot, yüksek maneviyata sahip ve Hintçe’yi akıcı bir şekilde konuşabiliyor.

Srivastava, bu insansı robotun Hindistan’ı bir sonraki teknolojik devrime taşıyacağına inanıyor. Dünya’nın ilk robot vatandaşı olan Sophia'dan ilham alınarak geliştirilen Raşmi’nin, Tanrı inancına da sahip olduğu belirtiliyor.

Srivastava, Hindu insansı robotların ilk örneği olan Raşmi’nin, Hintçe'nin yanı sıra İngilizce, Bhojpuri ve Marathi dillerini de akıcı olarak konuşabildiğini söylüyor.

Hindu insansı robot Raşmi’nin görüntülerde maneviyatı ve sevgiyi tanımlamaya çalıştığı, bunun için kafa yorduğu görülüyor. Srivastava da Raşmi'nin manevi ve entelektüel bir yanı olduğunu söylüyor.

Srivastava, "Tüm dünyaya Hindistan'ın da bu tür bir robot yapabileceğini ve Hindistan'ın da bir sonraki robot teknolojisi devrimine katkıda bulunabilecek yeteneklere sahip olduğunu göstermek istiyorum." dedi.

Raşmi’nin küresel bir ürün haline gelmesini ve Dünya çapında tanınmasını isteyen Srivastava, bu sayede Hindistan'ın sahip olduğu robotik yetenekleri sergileyebileceğini söylüyor.