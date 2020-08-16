Hindistan'ın Koronavirüs Aşısı Seri Üretime Hazır!

Dünya genelinde çok sayıda ilaç firması tarafından aşı çalışmaları devam ediyor. Hindistan Başbakanı Narenda Modi, geliştirdikleri koronavirüs aşısının seri üretime geçmeye hazır olduğunu duyurdu. Hindistan'ın koronavirüs aşısı ile ilgili detaylar haberimizde.

Hindistan'ın Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Yeni tip koronavirüs salgınını sona erdirmek için çok sayıda ilaç firması tarafından aşı çalışmaları devam ediyor. Rusya, dün yaptığı açıklama ile birlikte Sputnik V koronavirüs aşısının üretimine başladıklarını duyurmuştu. Hindistan Başbakanı Narenda Modi ise bilim insanlarının onay vermesi halinde COVID-19 aşısı için seri üretime başlayacaklarını açıkladı.

Sputnik'teki habere göre Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Hindistan Bağımsızlık Günü'nde koronavirüs aşısı ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Hindistan Başbakanı Modi, bilim insanları onay verdiği durumda COVID-19 aşısını üretmeye başlayacaklarını açıkladı. "Bir değil, iki, üç kadar koronavirüs aşısı Hindistan'da test edildi" ifadelerini kullanan Hindistan Başbakanı Modi, COVID-19 aşısının tüm vatandaşlara ulaştırılması planının hazır olduğunu söyledi.

Ulusal Dijital Sağlık Misyonu'nu başlattıklarını belirten Hindistan Başbakanı Narenda Modi, 1.3 milyar nüfuslu Hindistan'da her vatandaşın dijital sağlık kimliğinin olacağını duyurdu. Narenda Modi, yeni tip koronavirüs salgınından önemli ölçüde olumsuz etkilenen ekonomiye 1.46 trilyon ddolar destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 15 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 248.117 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.955'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 229.972 olarak açıklandı.