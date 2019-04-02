Hindistan'ın Vurduğu Uydu Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Tehdit Ediyor

Uzay yatırımlarını artıran Hindistan, geçtiğimiz günlerde Dünya’dan gönderdiği bir füzeyle kendi uydusunu vurmuştu. Başarılı şekilde sonuçlanan deneme sonucunda uydu parçalanırken, konu hakkında NASA’dan açıklama geldi. NASA, Hindistan’ın parçaladığı uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu’nu tehdit ettiğini belirtti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan NASA Şefi Jim Bridenstine, Hindistan’ın uydusunu parçalamasını “korkunç, korkunç bir şey” olarak tanımladı. Vurulan uydunun parçalanmasının ardından, Dünya yörüngesinde dönmeye devam eden uzay çöplerine 400 parça daha eklendiğinin altını çizen Bridenstine, bazı parçalardan 60 tanesinin 15 santimetreden daha büyük olduğunu aktardı. Uydu her ne kadar Uluslararası Uzay İstasyonu yörüngesinin altındaki bir yörüngede vurulmuş olsa da patlama sırasında parçaların dağıldığı ve bunlardan 24 tanesinin ISS’in yörüngesine girdiği belirtildi. Bridenstine, “Bu kabul edilemez ve NASA’nın konu hakkında açık bir açıklama yapması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Hindistan genel seçimlerinin tam ortasında, 27 Mart tarihinde gerçekleştirilen deneme sonrasında Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Shakti Görevi ismini verdikleri denemenin başarılı olduğunu ve uyduyu tamamen yok ettiğini söylemişti. Daha önce benzer denemeleri Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin denemişti. Hindistan ise oluşabilecek kötü sonuçları öngörerek denemeyi yaptıklarını ve zararları en aza indirmek için çalıştıklarını duyurmuştu.

Hindistan tarafından yapılan açıklamaya rağmen hemen aşağıda görebileceğiniz simülasyon ile patlamanın yaratabileceği etkiler tekrar gösterildi. Yapılan çalışmada vurulan uydudan çıkan parçaların yüzde 44’lük kısmının önümüzdeki 10 gün içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu’nu tehdit etmeye başlayacağını ve istasyondaki görevlilerin tehlikeye girebileceklerini gözler önüne serdi.