Hırsız, Ev Sahibini Uyandırarak Wi-Fi Şifresini Sordu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı olan Palto Alto’da yaşayan 60 yaşlarındaki çiftin başına eşine az rastlanır bir hırsızlık olayı geldi. Pazar günü, gece yarısından sonra çiftin evine giren maskeli bir hırsız, çifti uyandırarak Wi-Fi şifresini sordu.

Gecenin geç saatlerinde maskeli biri tarafından uyandırılan aile, olayın şaşkınlığını birkaç saniye içerisinde atlattıktan sonra hırsızı yatak odalarından hole doğru itmeyi başardı. Hırsızın holde yere kapaklanmasının ardından hızlıca polisi arayan çift, yaşananları anlattıktan sonra yatak odasında polisi beklemeye başladı. Gelen ihbarın ardından sadece birkaç dakika içerisinde olay yerine ulaşan polis ekipleriyse hırsızı kıskıvrak yakaladı.

Olayın medyaya yansımasının ardından açıklama yapan Palto Alto Polis Departmanı, ismini vermedikleri hırsızın 17 yaşında olduğunu söyledi. Yakalanan suçlunun tutuklandığını söyleyen polis yetkilileri, 17 yaşındaki gencin hırsızlık ve polis yanlış bilgi verme suçlarından yargılanacağı belirttiler.

Yerel basın tarafından polislerden alınan bilgilerdeyse hırsızın evin yan tarafından kalan ve açık bırakılan bir pencerenin sinekliğini keserek içeriye girdiği ortaya çıktı. Aynı gencin bir gece öncesinde çevredeki evlerden birinin etrafında gezdiği ve ev sahibinin “Neden burada geziyorsun?” sorusuna, “İnternet paketim bitti Wi-Fi’nızı kullanabilir miyim?” dediği belirtildi. Yaşanan diyalogdan sonra 17 yaşındaki gencin evin arkasında duran bisikleti alarak oradan uzaklaştığı ve ertesi gün olayın yaşandığı eve girdiği ifade edildi.