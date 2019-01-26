Hitman 2'deki Yeni Elusive Target, Miranda Jamison

Gizliliğin ön plânda olduğu oyun serilerinin en önemli temsilcilerinden Hitman 2, yeni bir Elusive Target'a merhaba dedi. HITMAN Youtube kanalından yayınlanan video ile Miranda Jamison, yeni hedef oldu.

2012 yılında çıkmış olan Hitman: Absolution sonrasında IO Interactive ve yayıncı Square Enix, seriyi sil baştan alma kararı almışlardı. Bunun sonucunda da, 2016 yılı içerisinde televizyon dizisi mantığında bölüm bölüm yayınlanmış olan Hitman oyunu ile karşılaşmıştık. Seriye birçok yeniliğin getirildiği oyunun en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de Elusive Target sistemiydi. Bu sistem sayesinde, periyodik olarak, ana senaryo dışındaki hedeflerimizin dışında farklı hedefler giriyordu. En büyük farkları ise mini haritada görünmüyor, belirli bir süreliğine oyunda bulunuyor ve tek bir şansımızın oluşuydu. Bize verilen tarife göre hedefi belirlememiz ve indirmemiz gerekiyordu.

Hitman 2 ile bu sistem yoluna devam ediyor. Hatta ilk Elusive Target ise Sean Bean olmuştu. Kadrosunda kendisine yer bulduğu yapımın türü fark etmeksizin hepsinde ölen İngiliz sinema oyuncusu, Hitman 2 oyununu da boş geçmemiş ve koleksiyonuna yeni bir parça eklemişti. Şimdi ise sırada üçüncü Elusive Target var. Lakabı The Appraiser (Muhammin) olan Miranda Jamison. Kendisi ünlü bir sanat muhammini ve sanat dünyasında kapsamlı fiyat tespitinde kilit bir rol oynuyor. Kuzey Atlantik'teki Isle of Sgàil dolaylarında bulabileceğiniz Miranda Jamison'ı indirdiğiniz zaman, ödül olarak Gloves Suit ile Tuxedo ve Mask kazanacaksınız.