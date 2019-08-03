Hitman 2'nin Ağustos Ayı İçerik Yol Haritası Çıktı

Hitman 2 bu ay yine dopdolu içeriklerle yoluna tam gaz devam edecek. Geliştirici stüdyo IO Interactive, sayfası üzerinden bu ay hangi içerikleri sunulacağını paylaştı.

Ağustos ayının içerik yol haritasına göre Ağustos ayını yeni bir Escalation Contract ile açıyoruz. 1 Ağustos 2019 tarihinde aktif olan The Simmons Concussion isimli bu yeni kontratta yapmanız gereken jogging yapanların kafasını kutu soda fırlatarak yarmak olacak.

2 Ağustos 2019 tarihinde, yani dün itibarıyla The Chameleon kod adlı yeni bir Legacy Elusive Target görevi de aktif durumda ama bu görevi yerine getirebilmek için Legacy Pack içeriğine sahip olmanız gerekiyor. Çünkü bir önceki oyundaki Colorado'ya gidiyorsunuz. Bununla birlikte görevin başındaki kısa bilgilendirme kısmını dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Öyle ki, önemli bir bilgi yer alıyor.

8 Ağustos 2019 tarihinde Best Case Scenario meydan okuma paketi Hitman 2 oyununa gelecek. İçeriğindeki meydan okumaları tamamladığınızda ICA EXECUTIVE BRIEFCASE MKII isimli bir evrak çantanız olacak. Bu evrak çantası aslında oyunun teknik hatalarından bir tanesiydi. Ajan 47'nin cephanesinin ve silahlarının büyük bir bölümünü taşıyan bu çanta, gerektiğinde fırlatılabiliyor ama yaşanan bir teknik hata neticesinde fırlattığınız kişi köşeyi dönmesine rağmen çanta onu takip ediyordu. Oyuncuları oldukça güldüren bu teknik hata sonradan düzeltilmişti. Ancak anısal değeri olduğu için geliştirici stüdyo bu teknik hatayı açılabilir teçhizat olarak oyuna geri getirmeye karar verdi.

Ayın ortalarında yeni bir Escalation Contract bekleyecek sizi: The Battle Tranquility. 15 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak olan bu kontrat postacı rolüne bürüneceksiniz.

16 Ağustos 2019 ise bir diğer Legacy Elusive Target teşrif edecek. Paris şehrine geri döneceğiniz bu görev için toplamda on gününüz var ve The Identity Thief kod adlı Brendan Conner'ı bertaraf etmeniz gerekecek. Kendisini IAGO müzayedesinde bulabilirsiniz bizden söylemesi.

Bu ayın topluluk etkinliğinin teması ise Cosplay Karma. Belirlenen hiçbir temada kısıtlamaya gidilmediği için aklınıza gelebilecek her türlü fikri hayata geçirebilirsiniz. En son 12 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılacak olan baş vurulardan sonra, seçilen kontrat ise 22 Ağustos 2019 tarihinde bütün oyuncuların beğenisine sunulacak. Aynı günde bir başka Escalation Contract da aktif olacak: The Scarlett Deceit. Bu defa çok çeşitli araçlar ve silahlar kullanabileceksiniz. Hedefinizde ise uşaklar olacak. Yandı o uşaklar!

Eğer Expansion Pass sahibiyseniz, 27 Ağustos 2019 tarihinde bu eklentiye özel içerikler oyuncuların beğenisine sunulacak. İçeriğinde yeni bir kıyafet ve ICA Flash Phone ve IO Elite S2VP kulaklık olmak olmak üzere iki yeni eşya var. Aynı gün oyunun Ağustos ayı güncellemesi de yayınlanacak. Şimdilik güncelleme notlarıyla ilgili liste paylaşılmış değil ama birçok iyileştirme ve hata çözümlemelerinin yapılacağı söyleniyor.

30 Ağustos 2019 tarihinde ise bu ayın son Legacy Elusive Target'ı gelecek. Gerçek adı Vito Duric olan The Gunrunner sizi Marrakesh şehrinde bekliyor ve kendisini bertaraf etmek için toplamda on günlük bir süreniz olacak.