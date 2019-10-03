Hitman 2'nin Ekim Ayı İçerik Yol Haritası Cadılar Bayramı İçerikli Olacak

IO Interactive aylık olarak güncel içerikler yayınladığı HITMAN 2 için Ekim ayı yol haritasını çıkarttı. Bu ay Cadılar Bayramı söz konusu olduğu için Ajan 47'yi de buna özel içerikler bekleyecek.

Bugün itibarıyla gelmeye başlayacak olan Ekim ayı içeriklerinde dört Escalation kontratı olacak. İlkinde Miami şehrine gidecekken, 10 Ekim 2019 tarihinde faal olacak ikincisinde Mumbai şehri sizi bekliyor. Üç aşamadan oluşacak kontratı tamamlamanız durumunda daha önceden Elusive Target hediyesi olan The Imperial Classic with Gloves sizin olacak. 22 Ekim 2019 tarihindeki üçüncü Escalation kontratı Cadılar Bayramı temalı ve 31 Ekim 2019 tarihindeki dördüncü kontrat ise Hokkaido ve Sapienza şehirlerini kapsayacak.

11 Ekim 2019 tarihinde HITMAN 2 oyununun bir diğer Legacy Elusive Target görevi başlayacak. The Warlord kod adlı Adeze Oijofor için Bangkok şehrini bir ziyaret etmeniz gerekiyor. Başarılı olduğunuz takdirde, hediyeniz Casual Suit with Gloves olacak.

Tarihler 17 Ekim 2019 Perşembe gününü gösterdiğinde, oyunun bu aya özel topluluk etkinliği başlayacak. Trick or Treat adıyla başlayacak olan etkinlik Cadılar Bayramı temalı olacak. Hazırlanan kontratların son teslim tarihi 14 Ekim 2019 Pazartesi, TSİ 10:00. IO Interactive tarafından seçilecek olan, tüm oyuncuların erişimine 17 Ekim 2019 tarihinde açılacak.

22 Ekim 2019 tarihinde üç ayrı görevin olduğu Legacy meydan okuma paketi sizi bekliyor. Master Vampire Paris şehrinde, Master Scarecrow Colorado eyaletine ve Himmapan Horror da Bangkok şehirne gideceksiniz. Her üç meydan okuma görevinin de kendilerine özgü ödülleri olacak. Master Vampire modern sakinleştirici enjektör, Master Scarecrow TAC-4 S/A Jungle silahı ve Himmapan Horror da ölümcül antika enjektör ile ödüllendirecek sizi.

25 Ekim 2019 tarihinde The Serial Killer isimli yeni bir Elusive Target tarafınızdan avlanmayı bekleyecek. Whittleton Creek dolaylarına gitmenizin gerekeceği bu görevde başarılı olmanız durumunda Suburban Suit with Driving Gloves sizin olacak.

Son olarak 31 Ekim 2019 tarihinde yeni bir meydan okuma paketi gelecek. Uninvited isimli bu meydan okuma paketinde, gerçek dünyada gerçekleştirilecek olan Hawke's Bay yıldönümü kutlamaları sonrasında başlayacak olan meydan okumaları tamamlamanız durumunda Red-Tie Kiwi ile ödüllendirileceksiniz.