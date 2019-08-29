HoloLens 2'nin Piyasaya Çıkacağı Tarih Belli Oldu

Microsoft, HoloLens 2’yi geçtiğimiz şubat ayında Mobil Dünya Kongresi’nde duyurmuş, ancak cihazın ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamamıştı. Microsoft’un Genel Müdür Yardımcısı Harry Shum’un yaptığı açıklamalara göre HoloLens 2, eylül ayında satışa sunulacak.

Shum, Şangay’da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı’nda HoloLens 2'nin eylül ayı içerisinde satışa sunulacağını söylerken, kesin bir tarih vermedi.

Merakla beklenen artırılmış gerçeklik gözlüğünün ikinci jenerasyonu olan HoloLens 2'yi ilkinden ayıran önemli noktalar olacak. Öncelikle HoloLens 2, önceki versiyona göre daha konforlu bir kullanım sunacak. Bu da demektir ki yeni HoloLens, daha dengeli ve daha az ısınan bir yapıya sahip olacak.

HoloLens’in diğer bir öne çıkan özelliği ise önceki modele göre görüş alanının iki katına çıkması olacak. Retina takip etme özelliği de olan cihaz, Azure Kinect sensörü ile ARM tabanlı işlemciye sahip olacak ve kullanıcısının hareketlerini daha iyi algılayacak.

Eylül ayında piyasaya sunulacak olan HoloLens’in elbette ki ucuz olması beklenmiyordu. HoloLens 2, 3.500 dolardan satışa çıkacak. Fakat artırılmış gerçeklik gözlüğünü kullanacak olan kişilerin girişimciler ve bu alanda çalışan kuruluşlar olacağı düşünülürse belirlenen fiyatın o kadar da fazla olmadığı görülüyor.