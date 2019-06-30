Honda, Araçlarını Geri Çağırıyor: Hava Yastığı Tehlikesi

Bundan kısa bir süre önce ortaya atılan Takata hava yastıkları ile ilgili iddia, otomotiv gündemine bomba gibi düşmüştü. Birçok kullanıcı bu hava yastıklarının kendiliğinden patladığını ve ölümlere neden olduğunu söyledi. Honda, Takata hava yastıklarını kullanan 1.6 milyon aracını geri çağırma kararı aldı. İşte haberimizin detayları.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bir tanesi olan Honda, dün ölümlere yol açabilme ihtimali nedeniyle Takata hava yastıklarının şişmesini sağlayan motorları hakkında bir karar aldı. Bu karar doğrultusunda şirket, ABD'de 1.6 milyon aracını geri çağırdı. Böylece 22.6 milyon şişirici bu yolla değiştirilmiş olacak.

Honda hava yastıklı ölümleri bitirmek istiyor

Pek güvenilir olmayan Takata hava yastıkları, büyük bir şiddetle patlama yaratabiliyor. Bu patlama haberleri hatırlayacağınız üzere 24 kişinin ölümüne neden olmuştu. Ortaya çıkan patlamalarda yüzlerce kişi ise ağır yaralar aldı.

Hava yastığı ile ilgili bu tarz haberler çıktıktan sonra tüm gözler Japon hava yastığı üreticisi Takata’ya çevrildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, kimyasal amonyum nitrat kullanıldığı ve bu nedenle yüksek sıcaklıklarda neme maruz kalındığında patlamaların ortaya çıktığı söylendi.

Geri çağrılan Honda araçları 2001 ile 2012 yılları arasındaki modelleri kapsıyor. Büyük otomotiv şirketlerinin araçlarını geri çağırması son dönemlerinde çok görülen bir durum. Bu tarz otomotiv kuruluşlarına yapılan baskılar arttıkça, geri çağrılan araç sayısı da artış gösteriyor.

Peki sizce Honda, yapacağı düzenlemelerle araçlarında güvenliği yeniden sağlayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.