Honda'dan Trafik Sorunu İçin Değiştirilebilir Batarya

Bir süre önce Honda, değiştirilebilir ve şarj edilebilir pillerini geliştirmek amacıyla Panasonic şirketiyle anlaşma sağlamıştı. Bu anlaşmasını Endonezya'da hayata geçirecek olan Honda, özellikle elektrikli bisikletler aracılığıyla değiştirilebilir bataryalarını test edecek.

Mobile Power Pack adı verilen bataryalar sayesinde sıkışık trafiklere çözüm sunmak isteyen Honda, iki tekerlekli araçların getirdiği trafik ve kirliliği azaltmanın yollarını düşünüyor. Aynı zamanda bu pazarda kazanç sağlayabileceğini de ön gören Japon şirketi test amacıyla Endonezya'yı seçmesi çok şaşırtmadı.

Endonezya, Hindistan ve Çin'den sonra dünyanın üçüncü büyük motosiklet pazarıdır. Ayrıca hükümetin de bu trafiğe çözüm sunmak istediği ifade ediliyorken Honda ve Panasonic'in ortak kararı ülke için güzel sonuçlar doğurabilir. Zaten bu testin ardından o rtaya çıkan sonuç, elektrikli araçları teşvik ve ülkeyi, aküleri test etmek için en iyi yerlerden biri haline getirmek.

Honda, Panasonic ve Endonezyalı iş ortağı, Mobile Power Pack üretimi için çalışmalara başlamış durumda. Bu bataryalar ile ilk olarak menzil ve şarj süresini çözümlemek isteyen şirketlerin, Endonezya'da şarj istasyonları kurmayı hedefledikleri dile getiriliyor. Aralık ayında başlayacak olan test sürecinde, elektrikli araçların hızlıca şarj edilip trafikte sıkışıklık yaratmaması ön görülüyor.