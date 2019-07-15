Honor'dan Akıllı Televizyon Geliyor

Honor'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında konuşan Honor Başkanı George Zhao, Honor'un gelecekte yepyeni bir akıllı TV duyuracağını açıkladı.

Honor Yakında Akıllı Televizyon Tanıtacak

Honor Başkanı George Zhao'ya göre, şirket sadece standart bir akıllı TV tanıtmak istemiyor. Şirket yeni tanıtacağı akıllı televizyon ile hem bir devrim yaratmak, hem de yenilikçi olmak istiyor.

Başkan George Zhao, Honor'un akıllı televizyon pazarında devrim yaratmak için Çinli e-ticaret sitesi JingDong ile ortak olduklarını açıklandı. Honor yeni tanıtacağı akıllı televizyonunu "Akıllı Ekran TV" olarak adlandırmakta. Honor TV'nin diğer Honor ürünleri ile entegreli bir biçimde çalışacağı konuşulmakta.

Honor Başkanı George Zhao açıklamasında şunları söyledi:

"Honor, görüntü işleme yetenekleri olan TV yapımı için bir temele sahip. Şirket içinde bu sektöre girip girmememiz gerektiği konusunda iç tartışmalar oldu. Mesele bu sektörde rekabeti daha da şiddetlendirmek değil, bunun yerine yeni enerjiyi beslemektir. TV endüstrisindeki yenilikçiliğin hızı akıllı telefonlara kıyasla oldukça yavaştır ve araştırma ve geliştirme oranı yeterli değildir."

JD.com yeni akıllı ekran kategorisinin yakın gelecekte piyasaya sürüleceğini ve TV'lerin yanında bağımsız bir kategori olacağını duyurdu. Honor ayrıca ilk akıllı ekran ürününün Ağustos ayının başında resmen yayınlayacağını açıkladı.

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