Honor Pad 6 ve Pad X6 Tabletleri Avrupa için Duyuruldu

Çinli üretici Honor IFA 2020 kapsamında çeşitli teknolojik ürünlerini Avrupa pazarı için duyurdu. İşte Honor Pad 6 ve Honor Pad X6'nın teknik özellikleri, fiyatı ve Türkiye'de satışa çıkacağı tarih.

Avrupa ülkeleri için yeni duyurulan Honor tabletleri aslında tasarım açısından birbirinin aynısı. Honor Pad 6 ve Pad X6 arasındaki en büyük farklılıkları ekran boyutları, RAM yapılandırmaları, LTE desteği ve renk seçenekleri oluşturuyor. Avrupa kullanıcıları için IFA 2020 kapsamında duyurulan Honor Pad 6 serisi şu şekilde.

Honor Pad 6 Teknik Özellikleri

Öncelikle farklılıklardan bahsedersek Honor Pad 6 224 PPI ve yüzde 70 NTSC renk gamına sahip 1920x1200 piksel çözünürlüğünde bir ekranla geliyor. Yüzde 80 ekran-gövde oranına sahip olan Pad 6, 10.1 inç ekranıyla kullanıcı dostu. Ayrıca sırasıyla 3GB + 32GB veya 4GB + 64GB olmak üzere iki bellek çeşidinde satışa sunulacak Pad 6'nın WiFi veya WiFi + LTE sürümü olacak.

Honor Pad X6 Teknik Özellikleri

Öte yandan Honor Pad X6 ise 1280x800 piksel çözünürlüğe 156 PPI ve yüzdde 60 renk gamıyla yüzde 75 ekran-gövde oranına sahip 9,7 inç ekranla satışa sunuluyor. Diğer modelden farklı olarak yalnızca WiFi'lı 3GB + 32GB varyantta mevcut olacak Pad X6'nın daha düşük bir model olduğunu söyleyebiliriz.

Honor Pad 6 modellerini kim satın almalı?

Honor Pad 6 modellerindeki ortak özelliklere gelince HiSilicon Kirin 710A yonga setinden gücünü alıyorlar. 5MP arka kamera ve 2MP ön kamerayı barındıran Pad 6 serisi, 16,7 milyon renkli ve 10 nokta dokunuşlu IPS LCD panel kullanıyor.

10W şarj desteği ile 5100 mAh pile sahip olan cihazlar HMS (Huawei Mobil Hizmetleri) ile Android 10 tabanlı Magic UI 3.1'i çalıştırıyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde 3,5 mm kulaklık jakına sahip değiller ve bu nedenle Honor kutuya USB C-Type ve 3,5 mm adaptör yerleştirecek.