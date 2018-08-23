HP'den Kulak 'Soğutan' Omen Mineframe Kulaklık

Geçtiğimiz gün Gamescom'da yeni Omen ürünlerini duyuran HP'nin Omen Mineframe kulaklığı yepyeni bir teknoloji sayesinde kulak soğutabilecek. Özellikle terlemeye karşı önlem almak isteyen HP, termoelektrik mıknatıs kullanıyor.

Yaz aylarında oyuncuların en büyük dertlerinden olan kulak terlemesine karşı pek çok önlem alınmış olmasına rağmen HP'nin yeni patenti bu sorunu ortadan kaldıracak gibi gözüküyor. Gamescom fuarında Omen Mineframe kulaklığını duyuran HP, kulaklık içerisinde termoelektrik teknolojisini donattığını, böylelikle oluşabilecek terlemenin engellenebileceği ifade edildi.

Siyah ve kırmızı renklerinin yoğun olduğu Omen Mineframe'in USB'yle bağlandığı ve kulak içerisindeki termoelektriğin buradan beslendiği dile getirildi. Bu anlamda kulaklığın şarjlı olmasının mümkün olmadığı belirtiliyorken gürültü önleme sayesinde de üst düzey performans sunduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.

Kulakları kaplayan kısımları tamamen kumaştan tasarlayarak son derece rahat bir oyuncu kulaklığı sunmak isteyen HP, Omen Mineframe için 200 dolar fiyat etiketini uygun görmüş. Kulaklığın Ekim ayından itibaren çeşitli pazarlarda satışa sunulacağını belirtmek gerekiyor.