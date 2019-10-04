HP Dokuz Bin Çalışanı İşten Çıkaracak!

Amerika merkezli HP yaklaşık dokuz bin çalışanını işten çıkararak, çalışan sayısında önemli bir daralmaya gidecek.

HP, 9.000 Kişiyi İşten Çıkaracak!

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden biri olan ve pek çok ülkede faaliyet gösteren HP, yaklaşık 55 bin çalışana sahip. Financial Times'ta yer alan bir habere göre şirket, dokuz bin çalışanını işten çıkararak çalışan sayısında yüzde 17 civarında daralmaya gidecek.

Son yıllarda önemli bir düşüş yaşayan bilgisayar sektörü, bu noktada eskisi kadar büyük ve karlı bir pazar olmaktan yavaşça uzaklaşıyor olabilir. Bu nedenle karı artırmak için bu yola başvuran HP, attığı adımla birlikte 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 1 milyar dolar tutarında bir tasarruf etmiş olacak.

İşten çıkarmalar sırasında gönüllü emeklilik ya da zorunlu çıkarma yöntemlerini kullanacak olan şirketin hangi birimlere ağırlık vereceği ise bilinmiyor.

Akıllı telefon bileşenlerinin güçlenmesi, mobil cihazların pek çok işlemi yapabilecek seviyeye gelmesi gibi sebeplerle önemli bir darbe alan bilgisayar sektörü, son zamanlarda bazı sorunlarla karşı karşıya. İnsanların ağırlıklı olarak akıllı telefon tercih etmesi ile birlikte bu pazarın daralmaya başladığını söyleyebiliriz.