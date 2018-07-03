HTC'de Taşlar Yerinden Oynuyor! 1500 Kişi İşten Çıkarıldı

Bir süre önce telefon departmanının büyük bölümünü Google'a satan ve bu anlamda bir hayli küçülmeye giden HTC'de işten çıkarmalar devam ediyor. Şirket, Tayvan'da üretim birimindeki iş kesintileriyle, küresel işgücünün dörtte birini azaltmayı planlıyor. Daha şimdiden 1500 kişi işten çıkarılmayı bekliyor.

Özellikle üretim biriminde yapılan işten çıkarmaların, deneyimsiz çalışanların daha iyi yönetilmesine yardımcı olacağına inanılıyor. Tayvanlı üretici, azalan satışlarla savaşmaya devam ederken aynı zamanda kaynaklarını daha iyi yönetmeyi hedefliyor.

Haziran ayı itibarıyla dünya çapında 6450 çalışana sahip olan HTC, bu çalışanlarının neredeyse dörtte birini yani 1500 kişiyi çıkararak küçülmek istiyor. Konu hakkında açıklamada bulunan üretici, işten çıkarılan tüm çalışanlarına teşekkür ederek şunları dile getirdi:

"Şirket olarak, azalan satış rakamlarını incelerken diğer yandan ise devam eden kaynakları daha iyi yönetmeyi hedefliyoruz. Yeni planımız, daha etkili ve esnek bir kaynak yönetiminin ilerlemesine olanak tanıyacak diye düşünüyoruz”

Google Anlaşması Şirketi Kurtaramadı

2 bin civarında çalışanını Google'a devreden ve ABD'li şirket ile 1,1 milyar dolarlık bir anlaşma sağlayan HTC, bu anlamda iyi bir gelir elde etmişti. Ancak o dönemden bu yana bir türlü istediği pazar payına ulaşamayan şirketin Eylül ayına kadar işten çıkarmalara devam edeceği belirtiliyor.