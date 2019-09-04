Huawei, ABD Hükümetinin Siber Saldırılar Başlattığını İddia Etti

Wall Street Journal, 30 Ağustos 2019'da ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei'ye akıllı telefon kamera patentlerinin çalındığını iddia ettiği yönünde soruşturma açtığını bildirmişti.

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, kamera patentlerinin çalınması iddiasını yalanladı ve bu süreçte ABD hükümetini kendisine karşı siber saldırılar başlatmakla suçladı. Huawei yaptığı basın açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

" Geçtiğimiz birkaç ay boyunca ABD hükümeti, Huawei ekipmanlarını yasaklamak için diğer hükümetlere lobi yapmak için politik ve diplomatik etkisinden yararlanıyor. Dahası, Huawei ve ortaklarının normal ticari faaliyetlerini aksatmak için, hem yargı hem de idari yetkilerin yanı sıra diğer bir talihsiz yolun bir araya gelmesi dahil, elindeki her aracı kullanmaktadır. Bu araçlar şunlardır:

Huawei'nin intrenet ve dahili bilgi sistemlerine sızmak için siber saldırılar başlatma. Şirketi hedef alan yanlış medya raporlarına dayanarak soruşturma açma. Halen çözülmüş olan eski hukuk davalarını kazmak ve seçici olarak cezai soruşturmaları başlatmak veya teknoloji hırsızlığı iddialarına dayanarak Huawei'ye karşı suç duyurusunda bulunma. Göz korkutma, vizeleri reddetme, sevkiyat alıkoyma, vb. Yoluyla normal iş faaliyetlerini ve teknik iletişim engelleme. "

Gerçek şu ki, Huawei'nin çekirdek teknolojisinin hiçbiri şirket aleyhine açılan herhangi bir ceza davasına konu olmadı ve ABD hükümeti tarafından uygulanan suçlamaların hiçbiri yeterli kanıtlarla desteklenmedi. ABD hükümetinin Huawei'yi itibarsızlaştırmak ve sektördeki liderliğini engellemek için gösterdiği mali ve uyumlu çabayı şiddetle kınıyoruz.

Huawei, 30 yıldan fazla bir süredir Ar-Ge'ye yoğun yatırım yaptı. Dünyada 180.000'den fazla çalışkan çalışanımız var. Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve ortaklarımızın güvenini ve desteğini kazandık. Bu, şirketimizin başarısının kaynağıdır. Hiçbir şirket, hırsızlık yoluyla kendi alanında dünya lideri olamaz."

Huawei şu anda ABD tedarik zincirine erişmesini engelleyen varlık listesinde yer alıyor ve bundan dolayı Android lisans programından çıkartılmış durumda. Görünüşe göre, Huawei'nin ABD yetkilileriyle devam eden anlaşmazlığının bir sonucu olarak Mate 30 serisi Google uygulamaları veya hizmetleri olmadan gelecek.

Şirket geçtiğimiz aylarda düzenlediği konferansta kendi işletim sistemi olan HarmonyOS'u duyurmuştu. Gelen sızıntılara göre Huawei, 19 Eylül'de tanıtacağı Mate 30 serisinde HarmonyOS'u kullanacak.

Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!