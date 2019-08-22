Huawei ABD Yaptırımlarına Karşı Etten Duvar Örecek

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları muhtemelen en çok Huawei kuruluşunu etkiledi. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olmasına rağmen yinede ambargo yemekten kurtulamayan Huawei, ABD'ye karşı etten duvar örmek istiyor. İşte haberimizin detayları.

Hem dünya akıllı telefon piyasasında hem de 5G teknolojisinde söz sahibi olmaya başlayan Huawei, ABD'nin negatif radarlarına takılmıştı. Huawei, ABD hükümeti tarafından koyulan ambargo ve sonrasında şu anda 90 günlük bir geçiş sürecinin içerisinde bulunuyoruz. ABD, Huawei'ye 90 gün boyunca ABD şirketleri ile ticaret yapma izni verdi.

Huawei ABD ile olan savaşında çok ciddi

Her ne kadar Huawei ve ABD arasında olanlar normal gözükse bile, görünen o ki şirket bunu biraz daha fazla ciddiye alıyor. Kurucusunun mektupları bu durumu net bir şekilde gösteriyor.

Huawei kurucusu tarafından gönderilen "hayatta kal yada öl" başlıklı bir mektup aslında durumun net bir özeti. Şirketin ayakta kalacağını ya da öleceğini ifade eden kurucu, aynı zamanda ABD ile aralarında süren anlaşmazlığı bir savaş hali olarak değerlendirdi.

Kurucu Zhengfei tarafından gönderilen mektuba dikkat edildiğinde, adeta bir savaş çığırtkanlığı olduğu görülüyor. Huawei şirketinin 35 yıl sonra tarihin en kritik anında kurulduğunu ve yeni bir ordu ile dünyaya hakim olacağını ifade etti. Peki sizce de Huawei şirketi gerçekten de büyük bir savaşın içerisinde mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.