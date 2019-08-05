Huawei, Akıllı Telefonlarını Kendi İşletim Sistemi ile Test Ediyor

Çinli teknoloji devi Huawei’in, kendi işletim sistemi Hongmeng ile donatılmış bir akıllı telefonu test ettiği ve bu yılın sonunda piyasaya sürebileceği bildirildi.

ABD hükümetinin uyguladığı ticari sınırlamalar sebebiyle Android desteğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Huawei, bir süredir kendi işletim sistemini geliştiriyor. Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Çinli şirket, Hongmeng adındaki işletim sisteminden güç alan ilk akıllı telefonlarını bu yılın sonunda satışa sunabilir.

Çin devletinin medya organı olan Global Times ’ın haberine göre, söz konusu cihazın fiyatı 2,000 yuan (288 dolar) civarında olacak. Giriş segmentinde konumlandırılacak olan cihaz, Huawei’in geliştirdiği işletim sistemine ev sahipliği yapacak ilk akıllı telefon olacak.

Huawei yöneticileri, Hongmeng’i Nesnelerin İnterneti (IoT) ürünleri için tasarlanmış bir işletim sistemi olarak tanımlıyor. Çinli şirket tarafından geçen ay yapılan açıklamada, Hongmeng tarafından desteklenen ilk büyük cihazların Honor marka akıllı televizyonlar olacağı söylenmişti.

Hongmeng'i uzun vadeli stratejinin bir parçası olarak gören Huawei, Android işletim sistemine olan bağımlılığını azaltmak istiyor.

Huawei, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının bir yansıması olarak, geçtiğimiz mayıs ayında Washington hükümeti tarafından kara listeye eklenmişti. Donald Trump, Huawei’in Amerikalı şirketlerden parça tedariği yapmasını engelleyerek, Çin’in en büyük markasını pasifize etmek istiyor.

Buna rağmen Trump’ın bu çabası sonuçsuz kalmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta, 2019’un ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Huawei, global akıllı telefon sevkiyatının yıllık bazda yüzde 31 arttığını bildirmişti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 23 artıran Çinli şirket, üzerindeki kara bulutlara rağmen yoluna emin adımlarla devam ediyor.