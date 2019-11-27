Huawei: Dünyayı Fethetmek için Google Uygulamalarına İhtiyaç Yok

ABD ile Huawei arasında yaşananan anlaşmazlık hakkında yeni gelişmeler var. Konu hakkında Huawei CEO'su Ren Zhengfei bir açıklamada bulundu.

Huawei CEO'sundan Dikkat Çeken Açıklama

Huawei, Pekin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Donald Trump yönetimi tarafından geçtiğimiz mayıs ayında kara listeye alınmıştı. Kara listeye alınan Huawei'nin ABD merkezli şirketler ile ticaret yapması yasaklanmıştı. Google, Huawei’nin Android lisansını iptal etmiş; Intel, Qualcomm ve Broadcomm gibi çip üreticileri de Çinli şirketle ticari ilişkilerini askıya aldıklarını duyurmuştu.

ABD hükümeti Huawei'nin yasağını üçüncü kez uzatmıştı. Huawei CEO'su CNN ile yakın tarihte yaptığı röportajda Huawei’nin Google uygulamaları olmasa bile bir numaralı telefon üreticisi olacağını söyledi. CEO Ren Zhengfei "Google'ın bir sorun olacağını düşünmüyorum, ancak bu sadece zaman alıyor" dedi.

Huawei görünüşe göre kendi işletim sistemi olan HarmonyOS'a ağırlık verecek. HarmonyOS işletim sistemi şu anda geliştirilme aşamasında ve tam olarak hazır değil. Şirket HarmonyOS işletim sistemini geliştirmek için yoğun mesai harcamakta. İlerleyen günlerde Huawei'nin hangi adımlar atacak herbirlikte bekleyip göreceğiz.