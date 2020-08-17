Huawei FreeLace Pro Kablosuz Kulaklık Göründü, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Son raporlara göre Çinli üretici devi Huawei, yakında Free kulaklık serisine yeni bir model ekleyecek. Huawei FreeLace Pro kablosuz kulaklıklığın özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Huawei FreeLace Pro Kablosuz Kulaklık Özellikleri

Huawei FreeBuds TWS kulaklık modelinin yenisi FreeLace Pro, Çin’in popüler mikroblog sitesi Weibo’da ortaya çıktı. Huawei FreeLace Pro kutusunu net bir şekilde gösteren görseller ürünün hangi özelliklerle geleceğini ortaya koyarken Free serisinin yeni ürününün fiyatı da paylaşıldı. Huawei’nin yeni gerçek kablosuz kulaklık modeli FreeLace Pro, çift aktif gürültü azaltma, USB-C ve hızlı şarjı desteklekleyecek. Tek şarjla 24 saate kadar kullanım sunacak cihaz çift mikrofona sahip olacak ve çevresel gürültüyü ortadan kaldıracak. Kulaklık hızlı eşleşme ve şarj için USB Type-C konektör ile gelecek. 5 dakikalık şarjla 5 saat müzik dinleme süresi verecek. Kulaklık güçlü güç sağlamak için bağımsız bir bas tüpü ile birlikte 14.2mm büyüklüğünde hareketli bir coil ünitesini de destekliyor. Uyarlanabilir gürültü azaltma ve insan sesini doğru bir şekilde almak için 3 mikrofon kullanıyor.

Huawei FreeLace Pro Kablosuz Kulaklık Fiyatı

Uzun süreli kullanım için rahat bir takma başlıkla birlikte gelen Huawei FreeLace Pro kablosuz kulaklık, 799 yuan (115 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Huawei’nin bu kulaklıkla birlikte taşınabilir Bluetooth hoparlörler FreeGo’yu da tanıtması bekleniyor. Huawei FreeGo taşınabilir Bluetooth hoparlörler daha iyi ses kalitesiyle gelecek. USB-C arayüzü ile birlikte daha işlevsel olacak. Hoparlörün yan tarafında çok amaçlı bir tuş olacak. Bu tuşla sesi yükseltmek, aramaları kabul etmek/reddetmek mümkün olacak. Bu tuş ayrıca sesli asistanı devreye sokacak, mikrofonu sessize alacak ve çalmayı duraklatacak/devam ettirecek. Pürüssüz ve net ses çıkmasını sağlayan DRC dinamik sıkıştırma algoritması ve vokal EQ ayarı ile birlikte gelecek.