Huawei FreeLace Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei FreeLace Pro özellikleri ve fiyatı açıklandı. Huawei FreeLace Pro hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Huawei FreeLace Pro özellikeleri ve fiyatı.

Huawei FreeLace Pro Özellikleri

14 mm dinamik sürücüye sahip olan FreeLace Pro, UBS Type-C bağlantı portu ile telefondan şarj olabiliyor. 24 saat pil ömrü sunan Huawei FreeLace Pro, aktif gürültü giderme özelliğine sahip. Kulaklık 40 dB'ye kadar parazit sesleri gideriyor.

Grafit siyahı, ladin yeşili ve şafak beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen FreeLace Pro zarif tasarımı ile dikkat çekiyor. 150 mAh bataryadan beslenen cihaz, 5 dakikalık şarj ile 5 saat kullanım sunuyor.

Huawei FreeLace Pro Fiyatı

HUAWEI FreeLace Pro'nun fiyatı 119,90 euro olarak açıklandı. Ürünün ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı bilinmezliğini korumakta.

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