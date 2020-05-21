Huawei Google Alternatifini Kullanıma Sundu

Huawei'nin Google alternatifi uygulamasını kullanıma açtığı duyuruldu. Şirket tarafından uzun zamandır test edilen uygulama AppGallery'de yerini aldı.

Petal Search, AppGallery'de Yerini Aldı

Petal Search geçtiğimiz zamanlarda Huawei Search ismi ile test edilmekteydi. Ancak isimde değişikliğe gidildi. Petal Search, Huawei'nin kendi uygulama mağazası olan AppGallery'de yayınlandı. Yeni uygulama sayesinde hem "Arama" hem de "Uygulama Arama" tek bir yerden yapılabiliyor.

Uygulamanın başlıca özellikleri şu şekilde:

Uygulama önerileri ve aramalar.

Günlük hava durumu tahminleri ve en iyi haberler.

Canlı spor skorları ve programları.

Video, resim ve müzik aramaları.

Finansal haberler ve borsa güncellemeleri.

Güvenlik koruması.

Petal Search uygulamasının AppGallery sayfasına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.