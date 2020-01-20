Huawei, Google Haritalar'a Alternatif Buldu!

Bir süredir ABD'nin kara listesinde bulunan Huawei, kendi işletim sistemi üzerinde çalışmalar yapmakta. Şirketin Google Haritalar'a alternatif bir harita servisi bulduğu ortaya çıktı.

Huawei, TomTom ile Anlaşma İmzaladı!

Huawei'nin TomTom'un harita servisini kullanmaya başlayacağı ortaya çıktı. Huawei'nin Google lisansı olmayan cihazlarında TomTom harita servisi yer alacak. TomTom sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Huawei ile anlaşmanın kısa süre önce yapıldığı bildirildi. Anlaşma, Huawei'nin TomTom'un haritalama, trafik ve navigasyon yazılımını Google Haritalar teknolojisi yerine kullanabileceği anlamına gelmekte.

Reuters Çinli markanın TomTom'un yazılımını kendi akıllı telefon uygulamalarını oluşturmak için kullanabileceğini belirtmekte. Huawei'nin TomTom harita servisini kullanacak olması kullanıcıları sevindirdi. Harita servisinin ne zaman cihazlarda yer alacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamakta.

Huawei Mate 30 Pro bildiğiniz üzere Ocak ayı içerisinde satışa sunulacak. Cihazda Google servisleri yer almamakta. Bundan dolayı da kullanıcılar cihazı tercih etmeyeceklerini söylemekte. Görünüşe göre Huawei attığı adımlar ile kullanıcıların kalbini kazanacak. Huawei'nin gelecekte atacağı adımlar kullanıcılar tarafından merakla beklenmekte.