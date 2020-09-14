Huawei, HarmonyOS'u 2021'e Kadar 200 Milyon Cihaza Kurmayı Hedefliyor

Huawei, kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini 200 milyondan fazla cihaz ve ekipmana kurmayı hedefliyor. Huawei'in tüketici iş grubundaki yazılım departmanının başkan yardımcısı Yang Haisong açıklamalarda bulundu.

Huawei'nin Hedefi Büyük: 1 Yılda HarmonyOS'u Destekleyen 100 Milyon Cihaz Üretilecek

Yang Haisong, Huawei'in bir yılda 100 milyon birim HarmonyOS tarafından desteklenen kendi cihaz ve ekipmanlarını üretmeyi planladığını söyledi.

Huawei tüketici iş grubu CEO'su Richard Yu, HarmonyOS'un gelecek yılın başlarında akıllı telefonlara geleceğini söyledi. 200 milyon cihaz hedefinin yüzde kaçının akıllı telefonların kapsayacağı henüz belli değil.

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HarmonyOS işletim sistemi akıllı telefon, akıllı hoparlör, bilgisayar, akıllı saat, kablosuz kulaklık, araba ve tablet olmak üzere tüm cihazlarda kullanılabilmekte. HarmonyOS'un kilobayttan gigabaytlara kadar değişen RAM boyutlarını desteklediği açıklandı.

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