Huawei, Kablosuz Kulaklık Taşıyabilen Bir Akıllı Saat Patenti Aldı

Günümüzün önemli teknolojilerinden birisi de şüphesiz ki kablosuz kulaklıklar. Ancak bu kulaklıkları yanımızda taşırken çoğu zaman nereye koyacağımızı bilemememiz ve kulaklıkların kolaylıkla kaybolabilmesi hepimiz için önemli bir sorun. Huawei de patentini aldığı yeni akıllı saat tasarımıyla tam da bu sorunları ortadan kaldırmayı planlıyor.

Son dönemde özellikle Apple’ın yeni akıllı telefonlarında kulaklık girişlerini kaldırması ve diğer birçok markanın da Apple’ın yolundan gitmesiyle beraber kablosuz kulaklıkların önemi bir hayli artmış durumda. Huawei ise bir süredir akıllı saat pazarında zaten yer alıyordu. Ancak şirket yeni çıkaracağı akıllı saatiyle çok daha iddialı olacağa benziyor.

Huawei’nin 28 Haziran tarihinde “Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu” tarafından onaylanan yeni patenti, içerisinde bir çift su geçirmez Bluetooth kablosuz kulaklık (kulak içi kulaklık) barındıran bir akıllı saatten oluşuyor. Patenti alınan tasarıma göre kablosuz kulaklıklar, akıllı saatin gövde kısmında yan taraflarda veya saatin kordonunun alt kısmında konumlandırılabiliyor.

Huawei’nin bu patenti herhangi bir cihazında kullanıp kullanmayacağı veya kullanırsa hangi cihazında kullanacağı henüz bilinmiyor. Ancak Huawei’nin yeni akıllı saati olarak piyasaya çıkması beklenen “Huawei Watch 3”ün bu yeni özelliğe sahip olacağı tahmin ediliyor. Yeni akıllı saat ile ses ayarı yapmak, müzik dinlemek ve telefon görüşmesi yapmanın da oldukça kolaylaşacağı belirtiliyor.

Huawei, geçtiğimiz yıl da “Huawei Watch 2”yi piyasaya sürmüştü. Ancak Watch 2, yazılımındaki çeşitli hatalar ve düşük pil ömrü nedeniyle genel olarak olumsuz yorumlar almıştı. Huawei bu patentin yanı sıra geçtiğimiz aylarda oyun odaklı bir akıllı saat patenti daha almıştı. Şirketin bu iki önemli patenti almasıyla, kullanıcılar da yeni akıllı saat ile ilgili daha çok heyecan duymaya başladı. Hatta bazı kullanıcılar, “Huawei Watch 3”te hem kablosuz kulaklıkları saklamanın hem de oyun oynamanın mümkün olacağını düşünüyor.